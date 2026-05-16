Ανακαλύψτε τις «αντιγηραντικές» ώρες ύπνου – Δεν είναι αυτές που φαντάζεστε

Οι πολύ λίγες ώρες ύπνου, αλλά και οι πάρα πολλές, μπορεί να επιταχύνουν τη γήρανση στον εγκέφαλο, την καρδιά, τους πνεύμονες και το ανοσοποιητικό σύστημα και σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα ασθενειών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Κολέγιο Ιατρών και Χειρουργών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δημιούργησε ψηφιακά βιολογικά ρολόγια για συγκεκριμένα όργανα του σώματος, που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και αξιοποιούν βιολογικά δεδομένα ενός ατόμου για να εντοπίσουν κατά πόσο ένα άτομο γερνάει γρηγορότερα ή λιγότερο σε σχέση με τη χρονολογική του ηλικία. Ο ύπνος αποτέλεσε ιδανικό πεδίο μελέτης, καθώς θεωρείται ολοένα και περισσότερο σημαντικός παράγοντας υγείας.



