Ατμοσφαιρική ρύπανση: Απειλεί μυαλό, μνήμη και σκέψη – Ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα

O μολυσμένος αέρας που αναπνέουμε καθημερινά δεν φαίνεται να επιβαρύνει μόνο τους πνεύμονες και την καρδιά μας, αλλά και την υγεία του εγκεφάλου. Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο McMaster στον Καναδά συνδέει την έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια, που προέρχονται από την κίνηση των οχημάτων, τη βιομηχανία και τον καπνό των δασικών πυρκαγιών, με χειρότερη γνωστική λειτουργία.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Stroke, έδειξε ότι οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης, κατανόησης και νοητικής ταχύτητας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε ακόμη και σε περιοχές όπου τα επίπεδα ρύπανσης θεωρούνται χαμηλά με βάση τα διεθνή πρότυπα.



