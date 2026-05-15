Άτμισμα: Γιατί θεωρείται ύποπτο για καρκίνο – Τι φοβούνται οι επιστήμονες

Νέα επιστημονική ανασκόπηση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τη δημόσια υγεία: Πόσο ασφαλές είναι τελικά το άτμισμα; Παρότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα συχνά προβάλλονται ως λιγότερο επιβλαβής εναλλακτική του συμβατικού καπνίσματος, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η χρήση τους συνδέεται με έκθεση σε ουσίες που μπορεί να έχουν καρκινογόνο δράση, κυρίως για τον πνεύμονα και τη στοματική κοιλότητα.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι ένας βασικός λόγος είναι ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι σχετικά νέα προϊόντα, με παρουσία στην αγορά περίπου τα τελευταία 20 χρόνια. Σε αντίθεση με το κάπνισμα, για το οποίο υπάρχουν δεκαετίες επιδημιολογικών δεδομένων που τεκμηριώνουν ξεκάθαρα τον καρκινικό κίνδυνο, για το άτμισμα απουσιάζουν ακόμη μακροχρόνιες πληθυσμιακές μελέτες. Συνεπώς, δεν έχει περάσει ακόμη αρκετός χρόνος ώστε να αποκαλυφθεί το πραγματικό φορτίο καρκίνου που θα μπορούσε να αποδοθεί αποκλειστικά στο άτμισμα.



