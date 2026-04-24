Η ρύπανση από κοκαΐνη των υδάτων επηρεάζει τη συμπεριφορά των σολομών – Μελέτη αποκαλύπτει
Η ρύπανση από κοκαΐνη των υδάτων επηρεάζει τη συμπεριφορά των σολομών – Μελέτη αποκαλύπτει
Η έκθεση στο συγκεκριμένο ναρκωτικό φαίνεται να αυξάνει την κίνηση και τη διασπορά των ψαριών - Ποιες οι επιπτώσεις των λυμάτων στα υδάτινα οικοσυστήματα
Ίχνη κοκαΐνης και του βασικού μεταβολίτη της, της βενζοϋλεκγονίνης, που καταλήγουν στα υδάτινα οικοσυστήματα μέσω των λυμάτων, ενδέχεται να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ψαριών στη φύση. Αυτό δείχνει νέα μελέτη σε νεαρούς σολομούς του Ατλαντικού, η οποία κατέγραψε αυξημένη κινητικότητα και μεγαλύτερη διασπορά των ψαριών, έπειτα από έκθεση στο ναρκωτικό.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Current Biology, ενισχύουν την ανησυχία ότι η ρύπανση από τέτοιες ουσίες δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δημόσιας υγείας, αλλά και ένα πεδίο με ακόμη αχαρτογράφητες οικολογικές συνέπειες. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι απλώς αν αυτές οι ουσίες φτάνουν στα ψάρια, αλλά τι αλλάζουν στη συμπεριφορά τους όταν αυτό συμβαίνει.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Current Biology, ενισχύουν την ανησυχία ότι η ρύπανση από τέτοιες ουσίες δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δημόσιας υγείας, αλλά και ένα πεδίο με ακόμη αχαρτογράφητες οικολογικές συνέπειες. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι απλώς αν αυτές οι ουσίες φτάνουν στα ψάρια, αλλά τι αλλάζουν στη συμπεριφορά τους όταν αυτό συμβαίνει.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
