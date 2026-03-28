Παχυσαρκία: Θεαματική στροφή από τις βαριατρικές επεμβάσεις στα φάρμακα
Παχυσαρκία: Θεαματική στροφή από τις βαριατρικές επεμβάσεις στα φάρμακα
Τι δείχνει μελέτη για τη στροφή των ασθενών από τις βαριατρικές επεμβάσεις στη φαρμακευτική αντιμετώπιση
Σημαντική μεταβολή στον τρόπο αντιμετώπισης της παχυσαρκίας καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση φαρμακευτικών θεραπειών να αυξάνεται εντυπωσιακά, την ώρα που οι βαριατρικές επεμβάσεις παρουσιάζουν μείωση, σύμφωνα με νέα μελέτη.
Ειδικότερα, όπως αποτυπώνουν τα ευρήματα της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο JAMA Surgery, η συνταγογράφηση φαρμακευτικών θεραπειών για την παχυσαρκία αυξήθηκε κατά 105,7% την περίοδο 2022–2023, ενώ την ίδια περίοδο οι βαριατρικές χειρουργικές επεμβάσεις μειώθηκαν κατά 8,7%, καταδεικνύοντας μία σαφή αλλαγή στις θεραπευτικές επιλογές.
Στροφή προς τις φαρμακευτικές επιλογές
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, όλο και περισσότεροι ασθενείς στρέφονται σε φαρμακευτικές θεραπείες, κυρίως σε αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, οι οποίοι συμβάλλουν στη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους.
Ειδικότερα, όπως αποτυπώνουν τα ευρήματα της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο JAMA Surgery, η συνταγογράφηση φαρμακευτικών θεραπειών για την παχυσαρκία αυξήθηκε κατά 105,7% την περίοδο 2022–2023, ενώ την ίδια περίοδο οι βαριατρικές χειρουργικές επεμβάσεις μειώθηκαν κατά 8,7%, καταδεικνύοντας μία σαφή αλλαγή στις θεραπευτικές επιλογές.
Στροφή προς τις φαρμακευτικές επιλογές
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, όλο και περισσότεροι ασθενείς στρέφονται σε φαρμακευτικές θεραπείες, κυρίως σε αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, οι οποίοι συμβάλλουν στη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
