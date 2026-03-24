ECDC: Xαμηλός ο κίνδυνος από τη μηνιγγίτιδα στην Αγγλία – Η γρίπη υποχωρεί, ο RSV επιμένει
Η νέα εβδομαδιαία έκθεση του ECDC αποτυπώνει τη συρροή μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στην Αγγλία, τη σταδιακή υποχώρηση της γρίπης, με τον RSV να παραμένει αυξημένος, ειδικά στα παιδιά
Νέα συρροή διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στην Αγγλία, αυξημένα εισαγόμενα κρούσματα δάγκειου πυρετού από τις Μαλδίβες, προειδοποίηση για ανεπιθύμητες ενέργειες συγκεκριμένου εμβολίου κατά του ιού τσικουνγκούνια και σταθερά χαμηλός κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό από τη γρίπη των πτηνών A(H5N1): αυτά είναι τα βασικά σημεία της εβδομαδιαίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος στην Αγγλία: 29 κρούσματα, δύο θάνατοι
Η πιο επείγουσα ευρωπαϊκή εξέλιξη αφορά τη συρροή διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου στο Κεντ της Αγγλίας. Μέχρι τις 19 Μαρτίου είχαν καταγραφεί 29 περιστατικά, εκ των οποίων 18 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα, ενώ δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, αρκετά από τα κρούσματα αφορούν νέους 17 έως 21 ετών, ορισμένοι από τους οποίους συνδέονται με το Πανεπιστήμιο του Κεντ. Πιθανά σημεία έκθεσης θεωρούνται ένα νυχτερινό κέντρο στο Καντέρμπουρι, μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου, καθώς και η πανεπιστημιούπολη. Το ECDC εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ παραμένει πολύ χαμηλός, ωστόσο συνιστά στοχευμένα μέτρα για τις στενές επαφές, με προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών και εμβολιασμό MenB όπου χρειάζεται.
