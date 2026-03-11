Τροφές που βοηθούν τις αρθρώσεις – Η διαιτολόγος μιλά για τη διατροφή στη ρευματοειδή αρθρίτιδα
YGEIAMOU.GR
Διατροφή Ρευματοειδής αρθρίτιδα Φλεγμονή Φλώρα Λουκιανού

Τροφές που βοηθούν τις αρθρώσεις – Η διαιτολόγος μιλά για τη διατροφή στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Ποια είναι τα διατροφικά «κλειδιά» που ανακουφίζουν από τον πόνο και την δυσκαμψία αλλά και ποιες τροφές καλό είναι να αποφεύγονται - Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος, εξηγεί

Τροφές που βοηθούν τις αρθρώσεις – Η διαιτολόγος μιλά για τη διατροφή στη ρευματοειδή αρθρίτιδα
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδης νόσος, που προσβάλλει κυρίως τις αρθρώσεις. Το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα υγιείς ιστούς ως «ξένους» και επιτίθεται σε αυτούς, προκαλώντας φλεγμονή και πόνο.

Συμπτώματα

Η νόσος συνήθως ξεκινά προοδευτικά με κάποια γενικά συμπτώματα, όπως κόπωση και αδυναμία. Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι:

- Πόνος και διόγκωση αρθρώσεων
- Οίδημα και αίσθημα θερμότητας στις αρθρώσεις
- Πρωινή δυσκαμψία
- Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης