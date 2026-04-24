Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η σιωπηλή μάχη με την πολλαπλή σκλήρυνση – Τι φοβούνται οι δικοί της άνθρωποι
Μετά την τελευταία νοσηλεία της, η ηθοποιός θέλησε να καθησυχάσει το κοινό που την παρακολουθεί με ένα μήνυμα δύναμης - Άνθρωποι από το στενό της περιβάλλον ωστόσο εκφράζουν έντονους φόβους για το μέλλον
Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πρόσφατη νοσηλεία της στο Λος Άντζελες. Παρά την έντονη φημολογία, η ίδια επέλεξε να απαντήσει με έναν ήρεμο, αλλά ουσιαστικό τόνο, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές της. Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε για τη στήριξη και τόνισε πως τα προβλήματα υγείας αποτελούν πλέον μια σταθερά στη ζωή της. «Είμαι δυνατή και γίνομαι κάθε μέρα πιο δυνατή και καλύτερη», έγραψε, υπογραμμίζοντας ότι αφιερώνει χρόνο στην αποκατάστασή της.
Οι φόβοι των κοντινών της ανθρώπων
Την ίδια στιγμή, όμως, πηγές από το περιβάλλον της εκφράζουν έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται από συνεχείς διακυμάνσεις, με «καλές και πολύ κακές μέρες», χωρίς περιόδους πραγματικής σταθερότητας. «Όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αύριο μπορεί να μην είναι μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο από τον κύκλο της, αποτυπώνοντας το βάρος της ασθένειας όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της. Παρά τις δυσκολίες, ωστόσο, η ηθοποιός φαίνεται να αντλεί δύναμη από το περιβάλλον της, το οποίο βρίσκεται δίπλα της σε κάθε κρίσιμη στιγμή.
