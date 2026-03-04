Παχυσαρκία: Πότε το χειρουργείο δίνει λύση – Ο γιατρός εξηγεί
Παχυσαρκία: Πότε το χειρουργείο δίνει λύση – Ο γιατρός εξηγεί

Από την απώλεια βάρους μέχρι τα συνοδά νοσήματα, τι αλλάζει με κάθε μέθοδο; Ο κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, Γενικός Χειρουργός, MD, PhD, FACS, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος / Παχυσαρκίας και Διαβήτη Metropolitan General, Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Παχυσαρκίας (ΕΧΕΠ), θέτει τις 2 επιλογές στο μικροσκόπιο

Το ερώτημα φάρμακα ή χειρουργείο απασχολεί σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Έχει πλέον αναγνωριστεί ως χρόνια, πολυπαραγοντική νόσος που συνδέεται στενά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, υπνική άπνοια, λιπώδη διήθηση ήπατος, καρδιαγγειακά νοσήματα και αυξημένη θνητότητα.

Τα τελευταία χρόνια, τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας (π.χ. αγωνιστές GLP 1) έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα. Ωστόσο, η μεταβολική/βαριατρική χειρουργική εξακολουθεί να υπερέχει σημαντικά και ξεκάθαρα, ειδικά στους ασθενείς με σοβαρή μορφή παχυσαρκίας.

