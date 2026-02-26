Σπάνιες παθήσεις δέρματος: Το παράδειγμα του Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης για δερματικά λεμφώματα στο ΑΤΤΙΚΟΝ

Η Δρ. Ευαγγελία Παπαδαυίδ Καθηγήτρια Αφροδισιολογίας – Δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ εξηγεί τις προκλήσεις στις σπάνιες παθήσεις του δέρματος, τη δυσκολία πρόσβασης σε κατάλληλη φροντίδα και τον κομβικό ρόλο του Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών Λεμφωμάτων στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ