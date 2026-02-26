Σπάνιες παθήσεις δέρματος: Το παράδειγμα του Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης για δερματικά λεμφώματα στο ΑΤΤΙΚΟΝ
Η Δρ. Ευαγγελία Παπαδαυίδ Καθηγήτρια Αφροδισιολογίας – Δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ εξηγεί τις προκλήσεις στις σπάνιες παθήσεις του δέρματος, τη δυσκολία πρόσβασης σε κατάλληλη φροντίδα και τον κομβικό ρόλο του Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών Λεμφωμάτων στο Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
*Γράφει η Δρ. Ευαγγελία Παπαδαυίδ, Συντονίστρια Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Δερματικών Λεμφωμάτων του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Καθηγήτρια Αφροδισιολογίας – Δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Οι σπάνιες παθήσεις του δέρματος αποτελούν ένα ευρύ και ιδιαίτερα ποικιλόμορφο σύνολο νοσημάτων που προσβάλλουν το δέρμα, αλλά και άλλα όργανα του σώματος. Παρότι κάθε μία από αυτές επηρεάζει μικρό αριθμό ατόμων παγκοσμίως, συλλογικά συνιστούν ένα σημαντικό ιατρικό, ψυχοκοινωνικό και κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τα συστήματα υγείας.
Μια χαρακτηριστική ομάδα σπάνιων δερματοπαθειών περιλαμβάνει γενετικά νοσήματα, όπως η επιδερμόλυση bullosa (EB), η νόσος Darier και η ιχθύαση, καθώς και σπάνιες αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, όπως το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, η κοινή πέμφιγα, η δερματομυοσίτιδα και το σκληρόδερμα. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και σπάνια δερματικά νεοπλάσματα, όπως το δερματικό Τ-λέμφωμα (Mycosis fungoides) και το σύνδρομο Sézary.
