ΜΕΘ: 1 στους 10 ασθενείς με νοσοκομειακή λοίμωξη συχνά θανατηφόρα – Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για την μικροβιακή αντοχή

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις στις ΜΕΘ παραμένουν σοβαρή απειλή για τους ασθενείς στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), θέτοντας σε κίνδυνο παράλληλα και τη δημόσια υγεία