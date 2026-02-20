ΜΕΘ: 1 στους 10 ασθενείς με νοσοκομειακή λοίμωξη συχνά θανατηφόρα – Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για την μικροβιακή αντοχή
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις στις ΜΕΘ παραμένουν σοβαρή απειλή για τους ασθενείς στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), θέτοντας σε κίνδυνο παράλληλα και τη δημόσια υγεία
Ανησυχητικά είναι τα νεότερα ευρωπαϊκά στοιχεία για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), καθώς περίπου 1 στους 10 ασθενείς εμφανίζει λοίμωξη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
Σύμφωνα με την ετήσια επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για το 2022, το 9,8% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ για περισσότερες από δύο ημέρες εμφάνισαν τουλάχιστον μία λοίμωξη.
Τα δεδομένα προέρχονται από περισσότερες από 1.500 ΜΕΘ σε χώρες όπως η Αυστρία, η Εσθονία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Ισπανία.
