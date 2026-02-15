ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πώς γεννιέται μια φοβία; Το αμφιλεγόμενο «πείραμα του μικρού Άλμπερτ» που έμεινε στην ιστορία της ψυχολογίας

Παραμένει έως σήμερα ένα από τα πιο συζητημένα παραδείγματα στην ιστορία της ψυχολογίας, όχι τόσο για τα επιστημονικά του ευρήματα, όσο για τη διαμάχη που προκάλεσε ως προς το αν ήταν ηθικό ή όχι

Ανάμεσα στα πιο ανήθικα πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ, ξεχωρίζει το λεγόμενο «Πείραμα του Μικρού Άλμπερτ», τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν το 1920 και εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις μέχρι σήμερα.

Η μελέτη εμπνεύστηκε από το γνωστό πείραμα του Ρώσου φυσιολόγου Ivan Pavlov, ο οποίος είχε δείξει ότι τα σκυλιά μπορούσαν να μάθουν να συνδέουν τον ήχο ενός κουδουνιού με την παροχή τροφής και να σιελορροούν ακόμη και μόνο με το άκουσμα του ήχου, χωρίς να υπάρχει φαγητό.

