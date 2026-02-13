Τι αλλάζει πραγματικά με τη «νέα πυραμίδα» διατροφής των ΗΠΑ – Ο διαιτολόγος εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Διατροφή Λιπαρά Ευμένης Π. Καραφυλλίδης Metropolitan General

Τι αλλάζει πραγματικά με τη «νέα πυραμίδα» διατροφής των ΗΠΑ – Ο διαιτολόγος εξηγεί

O κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General εξηγεί τι αλλάζει ουσιαστικά με τη νέα διατροφική πυραμίδα των ΗΠΑ

Τι αλλάζει πραγματικά με τη «νέα πυραμίδα» διατροφής των ΗΠΑ – Ο διαιτολόγος εξηγεί
ygeiamou.gr team
Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα social media η λεγόμενη «νέα πυραμίδα» (Real Food Pyramid), που συνοδεύει τις Dietary Guidelines for Americans 2025–2030. Η εικόνα φαίνεται ανατρεπτική, όμως το μήνυμα είναι πιο συγκεκριμένο απ’ όσο παρουσιάζεται.

Τι τονίζουν οι νέες οδηγίες;

• Πραγματικό, μη υπερ-επεξεργασμένο φαγητό
• Λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα
• Επαρκής πρωτεΐνη(≈1,2–1,6 g/kg/ημέρα)
• Φρούτα και λαχανικά παραμένουν βασικός πυλώνας, με έμφαση στα ολόκληρα φρούτα και όχι στους χυμούς. Δεν τίθεται γενικό ανώτατο όριο κατανάλωσης· η ποσότητα εξατομικεύεται, ιδιαίτερα σε κλινικά περιστατικά.
• Τα δημητριακά δεν καταργούνται, αλλά δεν είναι «βάση για όλους»

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης