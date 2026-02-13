Τι αλλάζει πραγματικά με τη «νέα πυραμίδα» διατροφής των ΗΠΑ – Ο διαιτολόγος εξηγεί
O κ. Ευμένης Π. Καραφυλλίδης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General εξηγεί τι αλλάζει ουσιαστικά με τη νέα διατροφική πυραμίδα των ΗΠΑ
Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα social media η λεγόμενη «νέα πυραμίδα» (Real Food Pyramid), που συνοδεύει τις Dietary Guidelines for Americans 2025–2030. Η εικόνα φαίνεται ανατρεπτική, όμως το μήνυμα είναι πιο συγκεκριμένο απ’ όσο παρουσιάζεται.
Τι τονίζουν οι νέες οδηγίες;
• Πραγματικό, μη υπερ-επεξεργασμένο φαγητό
• Λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα
• Επαρκής πρωτεΐνη(≈1,2–1,6 g/kg/ημέρα)
• Φρούτα και λαχανικά παραμένουν βασικός πυλώνας, με έμφαση στα ολόκληρα φρούτα και όχι στους χυμούς. Δεν τίθεται γενικό ανώτατο όριο κατανάλωσης· η ποσότητα εξατομικεύεται, ιδιαίτερα σε κλινικά περιστατικά.
• Τα δημητριακά δεν καταργούνται, αλλά δεν είναι «βάση για όλους»
