Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Ξεκινά η διάθεσή τους από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Βήμα βήμα η διαδικασία

Σε πρώτη φάση το μέτρο θα αφορά ογκολογικούς ασθενείς και ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, καλύπτοντας περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως, αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες