Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Ξεκινά η διάθεσή τους από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Βήμα βήμα η διαδικασία
Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Ξεκινά η διάθεσή τους από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Βήμα βήμα η διαδικασία
Σε πρώτη φάση το μέτρο θα αφορά ογκολογικούς ασθενείς και ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, καλύπτοντας περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως, αναφέρει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) και από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους θα μπορούν να παίρνουν πλέον οι ασθενείς. Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), ύστερα από σχεδόν 8 μήνες αναμονής ολοκληρώθηκαν από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διακίνηση και την εκτέλεση των ΦΥΚ και από τις 16 Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των χρονίως πασχόντων.
«Ήταν ένα πάγιο αίτημά μας. Τα φάρμακα υψηλού κόστους, όπως όλα τα φάρμακα, πρέπει να διακινούνται μέσω των φαρμακείων ώστε η πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές παθήσεις να είναι εύκολη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι ασθενείς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και να περιμένουν σε ουρές της ντροπής. Πλέον θα μπορούν να απευθύνονται στο φαρμακείο της γειτονιάς τους και να παραλαμβάνουν άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία, εντελώς δωρεάν, το φάρμακό τους. Επιπλέον ο φαρμακοποιός ως επιστήμονας υγείας μπορεί να δώσει σε κάθε ασθενή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το φάρμακο που παίρνει και για τις τυχόν παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις του με άλλα φάρμακα», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Ήταν ένα πάγιο αίτημά μας. Τα φάρμακα υψηλού κόστους, όπως όλα τα φάρμακα, πρέπει να διακινούνται μέσω των φαρμακείων ώστε η πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές παθήσεις να είναι εύκολη. Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι ασθενείς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και να περιμένουν σε ουρές της ντροπής. Πλέον θα μπορούν να απευθύνονται στο φαρμακείο της γειτονιάς τους και να παραλαμβάνουν άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία, εντελώς δωρεάν, το φάρμακό τους. Επιπλέον ο φαρμακοποιός ως επιστήμονας υγείας μπορεί να δώσει σε κάθε ασθενή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το φάρμακο που παίρνει και για τις τυχόν παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις του με άλλα φάρμακα», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα