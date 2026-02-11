Αυτισμός: Στρες και κατάθλιψη της μαμάς σε κύηση και λοχεία αυξάνουν τον κίνδυνο για το παιδί
Μελέτη σε 23.218 ζεύγη μητέρας-παιδιού συσχετίζει την περιγεννητική κατάθλιψη/άγχος με αυξημένους δείκτες αυτιστικών συμπεριφορών σε νήπια 2-3 ετών
Η αυξημένη ψυχολογική δυσφορία ή/και τα καταθλιπτικά συμπτώματα της μητέρας στην περίοδο γύρω από την εγκυμοσύνη (στην κύηση ή λίγες εβδομάδες μετά τον τοκετό) συνδέονται με υψηλότερα «χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με τον αυτισμό» (autistic-related traits ή ART) σε νήπια 2-3 ετών.
Σε αυτό κατέληξε νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Tohoku στην Ιαπωνία, η οποία δημοσιεύθηκε στο Molecular Psychiatry. Η ανάλυση βασίστηκε σε μεγάλο πληθυσμιακό δείγμα και συμπληρώθηκε από πειραματικό μοντέλο σε ποντίκια, ώστε να διερευνηθούν πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί πίσω από τη συσχέτιση.
