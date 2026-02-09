Ένας καθηγητής παρουσιάζει 10 τοξικά φυτά με θεραπευτική δράση
Ορισμένα φυτά μπορούν να θεραπεύσουν, αλλά χωρίς καθοδήγηση και σωστή δοσολογία μπορεί να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα. Ένας καθηγητής αναλύει όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε για φυτά με ισχυρή τοξική, αλλά και θεραπευτική δράση
Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, όμως μερικά από τα πιο ισχυρά και σωτήρια φάρμακα προέρχονται από δηλητηριώδη φυτά. Ο ίταμος, η παπαρούνα του οπίου και η δακτυλίτιδα είναι μόνο μερικά παραδείγματα φυτών που, στη φυσική τους μορφή, μπορεί να αποβούν θανατηφόρα, αλλά στη σωστή δοσολογία έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η διγοξίνη, φάρμακο που χρησιμοποιείται για καρδιακές παθήσεις και χορηγείται σε δόσεις χιλιάδες φορές πιο αραιωμένες από τις συνήθεις φαρμακευτικές αγωγές. Αυτό αναδεικνύει μια βασική αλήθεια της ιατρικής: η δοσολογία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο φάρμακο και το δηλητήριο.
