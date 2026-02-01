Οι μαίες λένε «όχι» στο νέο καθηκοντολόγιο – «Υποβαθμίζεται ο ρόλος μας, πλήγμα για τη Δημόσια Υγεία»
Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί στους Συλλόγους Επιστημόνων Μαιών το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο του Υπουργείου Υγείας, με τις μαίες να κάνουν λόγο για οπισθοδρόμηση που αντιβαίνει στην επιστημονική πρακτική, τη νομοθεσία και τις ανάγκες των γυναικών
Την πλήρη αντίθεσή τους στο υπό έγκριση Καθηκοντολόγιο των Μαιών – Μαιευτών εκφράζουν με κοινή τους θέση οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών (ΣΕΜ) της χώρας, προειδοποιώντας ότι το νέο πλαίσιο περιορίζει αδικαιολόγητα τον ρόλο τους και κινείται αντίθετα από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Όπως επισημαίνουν, σε μία περίοδο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξύ δημογραφικό πρόβλημα και καταγράφει χαμηλά ποσοστά φυσιολογικών τοκετών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει ρητά την αξιοποίηση της μαίας ως βασικού επαγγελματία υγείας για τη βελτίωση των δεικτών μητρικής και νεογνικής υγείας. Παρ’ όλα αυτά, το προσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις μαίες, κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
