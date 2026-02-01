Οι μαίες λένε «όχι» στο νέο καθηκοντολόγιο – «Υποβαθμίζεται ο ρόλος μας, πλήγμα για τη Δημόσια Υγεία»

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί στους Συλλόγους Επιστημόνων Μαιών το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο του Υπουργείου Υγείας, με τις μαίες να κάνουν λόγο για οπισθοδρόμηση που αντιβαίνει στην επιστημονική πρακτική, τη νομοθεσία και τις ανάγκες των γυναικών