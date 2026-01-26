Μεγάλη απειλή η ατμοσφαιρική ρύπανση για την υπέρταση στα παιδιά
Πώς το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία των παιδιών πριν καν γεννηθούν; Νεότερη μελέτη κρίνει «ένοχη» την ατμοσφαιρική ρύπανση για την υπέρταση στα παιδιά
Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση πριν αλλά και λίγο μετά τη γέννηση ενός παιδιού φαίνεται πως μπορεί να επηρεάζει την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη.
Οι ερευνητές μελέτησαν τα αιωρούμενα σωματίδια μικρής διαμέτρου (PM2.5) και το διοξείδιο του αζώτου (NO₂), κοινούς ρύπους που προέρχονται από οχήματα, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες βιομηχανικές πηγές.
