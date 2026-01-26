Μεγάλη απειλή η ατμοσφαιρική ρύπανση για την υπέρταση στα παιδιά
YGEIAMOU.GR
Ατμοσφαιρική ρύπανση Εγκυμοσύνη

Μεγάλη απειλή η ατμοσφαιρική ρύπανση για την υπέρταση στα παιδιά

Πώς το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία των παιδιών πριν καν γεννηθούν; Νεότερη μελέτη κρίνει «ένοχη» την ατμοσφαιρική ρύπανση για την υπέρταση στα παιδιά

Μεγάλη απειλή η ατμοσφαιρική ρύπανση για την υπέρταση στα παιδιά
Μαρία Κοτοπούλη
Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση πριν αλλά και λίγο μετά τη γέννηση ενός παιδιού φαίνεται πως μπορεί να επηρεάζει την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη.

Οι ερευνητές μελέτησαν τα αιωρούμενα σωματίδια μικρής διαμέτρου (PM2.5) και το διοξείδιο του αζώτου (NO₂), κοινούς ρύπους που προέρχονται από οχήματα, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες βιομηχανικές πηγές.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης