Ποιες είναι οι 6 διατροφικές τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Η διαιτολόγος αποκαλύπτει

Τη χρονιά που μας πέρασε πολλά διατροφικά σχήματα κυριάρχησαν στον χώρο της διατροφής και της ευεξίας. Ηκαι διάφορες δίαιτες αποτοξίνωσης ήταν μερικές από τις τάσεις που έκαναν θραύση το 2025 στο διαδίκτυο.Καθώς όμως ολοένα και περισσότεροι αναζητούν λύσεις που είναι αποτελεσματικές, αλλά και βιώσιμες, το 2026 φέρνει μιαΑρχικά, το 2026 φαίνεται να αυξάνεται το ενδιαφέρον για το εντερικό μικροβίωμα, καθώς ολοένα περισσότερες μελέτες το συνδέουν με την πέψη, το ανοσοποιητικό, ακόμη και τη διάθεση. Το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί η κατανάλωση:Διαβάστε περισσότερα στο