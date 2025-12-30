Δύο σημάδια που δείχνουν ότι έχετε γίνει ο γονιός μέσα στη σχέση
Δύο σημάδια που δείχνουν ότι έχετε γίνει ο γονιός μέσα στη σχέση
Υπάρχουν δύο βασικά σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος αρχίζει να λειτουργεί περισσότερο ως «γονιός» παρά ως ισότιμος σύντροφος
Σε μια ερωτική σχέση, οι ρόλοι είναι πολλοί. Ο ένας μπορεί να είναι φίλος, στήριγμα, συνομιλητής, σύμβουλος. Υπάρχει όμως ένας ρόλος που σχεδόν κανείς δεν επιλέγει συνειδητά, αλλά στον οποίο πολλοί καταλήγουν σιωπηλά: αυτός του «γονιού» μέσα στη σχέση.
Πρόκειται για μια δυναμική που δεν ευνοεί κανέναν από τους δύο. Από τη μία πλευρά, ένας άνθρωπος αναλαμβάνει όλο και περισσότερο το συναισθηματικό, οργανωτικό και ψυχικό βάρος της σχέσης. Από την άλλη, ο σύντροφός του διολισθαίνει στον ρόλο του εξαρτημένου, του παθητικού «επιβάτη» ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αντιδραστικού εφήβου. Το πιο εξαντλητικό στοιχείο αυτής της κατάστασης είναι ότι δεν προκύπτει απότομα, αλλά διαμορφώνεται σταδιακά, σχεδόν ανεπαίσθητα.
