Το νέο αντιδιαβητικό «υπερ-όπλο» που κρύβεται στο ντουλάπι με τα μπαχαρικά
Ο αγαπημένος κουρκουμάς φαίνεται ότι έχει προστατευτικές ιδιότητες για το καρδιαγγειακό σύστημα θωρακίζοντας την καρδιά ατόμων με διαβήτη
Ένα συνηθισμένο μπαχαρικό της κουζίνας ενδέχεται να οδηγεί τους επιστήμονες στην ανακάλυψη νέων τρόπων προστασίας του οργανισμού από τις μακροχρόνιες επιπλοκές του διαβήτη. Πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει ότι η κουρκουμίνη -η φυσική ένωση που ευθύνεται για το έντονο κίτρινο χρώμα του κουρκουμά- θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών βλαβών που συνδέονται με τον διαβήτη τύπου 1. Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στο American Physiology Summit 2026 στη Μινεάπολη, ενισχύουν το ενδιαφέρον για τις δυνατότητες της κουρκουμίνης, πέρα από τις γνωστές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές της ιδιότητες.
Περισσότερο από ένα απλό μπαχαρικό
Η κουρκουμίνη μελετάται εδώ και καιρό για τα οφέλη της στην υγεία. Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια, Swasti Rastogi του Florida Institute of Technology, μπορεί να επηρεάζει ταυτόχρονα πολλαπλά συστήματα του οργανισμού: Από τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και τη μείωση της φλεγμονής έως την υποστήριξη της κυτταρικής λειτουργίας. Στην παρούσα μελέτη, έδειξε επίσης πολλά υποσχόμενη στη διατήρηση της υγείας της αορτής, της κύριας αρτηρίας του σώματος.
