Όσοι αποφεύγουν τα αλμυρά, αργούν να γεράσουν – Απειλή για δέρμα και κολλαγόνο το αλάτι
Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού δεν επηρεάζει μόνο την αρτηριακή πίεση και την υγεία της καρδιάς, αλλά και το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, σύμφωνα με τους ειδικούς

Μαρία Κοτοπούλη
Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού συνδέεται με την υψηλή αρτηριακή πίεση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό που, όμως, πολλές φορές ξεχνάμε είναι ότι τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και την υγεία του δέρματος, επιταχύνοντας τη γήρανσή του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το πολύ αλάτι μπορεί να κάνει το δέρμα να δείχνει πιο ξηρό, πρησμένο και θαμπό, ενώ ενδέχεται να παρεμβαίνει ακόμη και στην παραγωγή κολλαγόνου, της βασικής πρωτεΐνης που διατηρεί το δέρμα σφριγηλό, ελαστικό και ενυδατωμένο.

