Όσοι αποφεύγουν τα αλμυρά, αργούν να γεράσουν – Απειλή για δέρμα και κολλαγόνο το αλάτι

Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού δεν επηρεάζει μόνο την αρτηριακή πίεση και την υγεία της καρδιάς, αλλά και το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, σύμφωνα με τους ειδικούς