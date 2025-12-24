Πώς αλλάζει η Δημόσια Υγεία το 2026 – 5 καθοριστικές αλλαγές και βελτιώσεις

*Γράφει η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑΤο 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια χρονιά–ορόσημο για τη δημόσια υγεία. Ζώντας σε μία μετα-επιδημική εποχή με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται σταθερά, η διεθνής επιστημονική κοινότητα καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τα, αλλά και τηνπου επηρεάζουν βαθιά την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, με την έκρηξη της τεχνολογίας από τη μία πλευρά, τις εμμένουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και την κλιματική κρίση από την άλλη, το «well-being», δηλαδή ηΔιαβάστε περισσότερα στο