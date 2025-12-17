Ηπατίτιδα C: Καινοτόμο rapid τεστ ανιχνεύει τη λοίμωξη μέσα σε 15 λεπτά
Η ακρίβεια του τεστ αξιολογήθηκε σε 97 δείγματα στο Johns Hopkins University, με αποτελέσματα που συμφώνησαν 100% με τις εργαστηριακές μεθόδους
Νέο γρήγορο τεστ που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Northwestern «υπόσχεται» να δείξει μέσα σε περίπου 15 λεπτά αν κάποιος έχει ενεργή λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), χρόνος που, όπως σημειώνουν οι ερευνητές στο The Journal of Infectious Diseases, θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο διάγνωσης και έναρξης της θεραπείας.
Η βασική καινοτομία είναι ότι η εξέταση μπορεί να γίνει επιτόπου, κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση άμεσα και να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη θεραπεία, πριν ο ασθενής αποχωρήσει από το ιατρείο, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που συχνά οδηγούν σε απώλεια παρακολούθησης.
