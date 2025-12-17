Ηπατίτιδα C: Καινοτόμο rapid τεστ ανιχνεύει τη λοίμωξη μέσα σε 15 λεπτά
Ηπατίτιδα C Καρκίνος ήπατος

Ηπατίτιδα C: Καινοτόμο rapid τεστ ανιχνεύει τη λοίμωξη μέσα σε 15 λεπτά

Η ακρίβεια του τεστ αξιολογήθηκε σε 97 δείγματα στο Johns Hopkins University, με αποτελέσματα που συμφώνησαν 100% με τις εργαστηριακές μεθόδους

Ηπατίτιδα C: Καινοτόμο rapid τεστ ανιχνεύει τη λοίμωξη μέσα σε 15 λεπτά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Νέο γρήγορο τεστ που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Northwestern «υπόσχεται» να δείξει μέσα σε περίπου 15 λεπτά αν κάποιος έχει ενεργή λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), χρόνος που, όπως σημειώνουν οι ερευνητές στο The Journal of Infectious Diseases, θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο διάγνωσης και έναρξης της θεραπείας.

Η βασική καινοτομία είναι ότι η εξέταση μπορεί να γίνει επιτόπου, κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση άμεσα και να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη θεραπεία, πριν ο ασθενής αποχωρήσει από το ιατρείο, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που συχνά οδηγούν σε απώλεια παρακολούθησης.

