Υπνική άπνοια: Διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας συχνής νευροεκφυλιστικής νόσου
Υπνική άπνοια: Διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας συχνής νευροεκφυλιστικής νόσου

Έρευνα συσχετίζει την υπνική άπνοια με την αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης μιας σοβαρής και πλέον συχνής νευροεκφυλιστικής νόσου

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association (JAMA) δείχνει ότι η υπνική άπνοια συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, όσοι πάσχουν από την κοινή αυτή διαταραχή ύπνου – κύριο γνώρισμα της οποίας είναι το ροχαλητό – έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο σε σχέση με όσους δεν εμφανίζουν προβλήματα αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η υπνική άπνοια αποτελεί μία από τις πιο συχνές διαταραχές του ύπνου, κατά την οποία οι ανώτεροι αεραγωγοί κλείνουν προσωρινά στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές στην αναπνοή.

