Γιατί πεινάμε περισσότερο όταν κάνει κρύο; 7 tips για να μην «ξεφύγουμε»

Καθώς το ηλιακό φως μειώνεται και η θερμοκρασία πέφτει, το σώμα ενεργοποιεί μια βιολογική αντίδραση που προκαλεί την επιθυμία για πλούσια, υψηλής θερμιδικής αξίας γεύματα - Ακολουθήστε τις συμβουλές των ειδικών για να ικανοποιήσετε την όρεξή σας χωρίς υπερβολές