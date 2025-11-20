Γιατί πεινάμε περισσότερο όταν κάνει κρύο; 7 tips για να μην «ξεφύγουμε»
Γιατί πεινάμε περισσότερο όταν κάνει κρύο; 7 tips για να μην «ξεφύγουμε»
Καθώς το ηλιακό φως μειώνεται και η θερμοκρασία πέφτει, το σώμα ενεργοποιεί μια βιολογική αντίδραση που προκαλεί την επιθυμία για πλούσια, υψηλής θερμιδικής αξίας γεύματα - Ακολουθήστε τις συμβουλές των ειδικών για να ικανοποιήσετε την όρεξή σας χωρίς υπερβολές
Δεν είναι μόνο οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι μικρότερες ημέρες. Η έλευση του χειμώνα κάθε χρόνο φέρνει μια διαφορετική πραγματικότητα: Οι συνήθειες αλλάζουν, το πρόγραμμα τροποποιείται. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας αντιλαμβάνεται το φαγητό αλλάζει. Καθώς το ηλιακό φως μειώνεται και η θερμοκρασία πέφτει, το σώμα ενεργοποιεί μια βιολογική αντίδραση που προκαλεί την επιθυμία για πλούσια, υψηλής θερμιδικής αξίας γεύματα. Σύμφωνα με τη Βρετανίδα γιατρό, δρ. Crystal Wyllie, αυτή η εποχική αλλαγή είναι ένας ενσωματωμένος μηχανισμός επιβίωσης.
Η διατροφική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις αναζητήσεις των χρηστών στο διαδίκτυο: Το «πώς να σταματήσω να τρώω τόσο πολύ» έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 2.300% τον τελευταίο μήνα, λέει η Wyllie, αποτελώντας μια σαφή ένδειξη ότι πολλοί άνθρωποι παλεύουν με αυτό που αποκαλεί «αντίδραση επιβίωσης του εγκεφάλου στο κρύο και το σκοτάδι».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η διατροφική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις αναζητήσεις των χρηστών στο διαδίκτυο: Το «πώς να σταματήσω να τρώω τόσο πολύ» έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 2.300% τον τελευταίο μήνα, λέει η Wyllie, αποτελώντας μια σαφή ένδειξη ότι πολλοί άνθρωποι παλεύουν με αυτό που αποκαλεί «αντίδραση επιβίωσης του εγκεφάλου στο κρύο και το σκοτάδι».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα