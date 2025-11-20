Γιατί πεινάμε περισσότερο όταν κάνει κρύο; 7 tips για να μην «ξεφύγουμε»
YGEIAMOU.GR
Κρύο Λιγούρες Όρεξη Πείνα Χειμώνας

Γιατί πεινάμε περισσότερο όταν κάνει κρύο; 7 tips για να μην «ξεφύγουμε»

Καθώς το ηλιακό φως μειώνεται και η θερμοκρασία πέφτει, το σώμα ενεργοποιεί μια βιολογική αντίδραση που προκαλεί την επιθυμία για πλούσια, υψηλής θερμιδικής αξίας γεύματα - Ακολουθήστε τις συμβουλές των ειδικών για να ικανοποιήσετε την όρεξή σας χωρίς υπερβολές

Γιατί πεινάμε περισσότερο όταν κάνει κρύο; 7 tips για να μην «ξεφύγουμε»
Βίκυ Βενιού
Δεν είναι μόνο οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι μικρότερες ημέρες. Η έλευση του χειμώνα κάθε χρόνο φέρνει μια διαφορετική πραγματικότητα: Οι συνήθειες αλλάζουν, το πρόγραμμα τροποποιείται. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας αντιλαμβάνεται το φαγητό αλλάζει. Καθώς το ηλιακό φως μειώνεται και η θερμοκρασία πέφτει, το σώμα ενεργοποιεί μια βιολογική αντίδραση που προκαλεί την επιθυμία για πλούσια, υψηλής θερμιδικής αξίας γεύματα. Σύμφωνα με τη Βρετανίδα γιατρό, δρ. Crystal Wyllie, αυτή η εποχική αλλαγή είναι ένας ενσωματωμένος μηχανισμός επιβίωσης.

Η διατροφική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις αναζητήσεις των χρηστών στο διαδίκτυο: Το «πώς να σταματήσω να τρώω τόσο πολύ» έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 2.300% τον τελευταίο μήνα, λέει η Wyllie, αποτελώντας μια σαφή ένδειξη ότι πολλοί άνθρωποι παλεύουν με αυτό που αποκαλεί «αντίδραση επιβίωσης του εγκεφάλου στο κρύο και το σκοτάδι».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης