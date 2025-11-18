71χρονη «σούπερ γιαγιά» τρέχει, σηκώνει βάρη και κολυμπά στα παγωμένα νερά – Ποιο είναι το μυστικό της
Η ιστορία της superager Κάρολ Μόνρο εμπνέει και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η δύναμη της θέλησης και η αποφασιστικότητα μπορούν να υπερνικήσουν κάθε συνέπεια του γήρατος και να χαρίσουν πολλά υπέροχα χρόνια υγιούς ζωής
«Μακάρι να γεράσουμε καλά», λένε συχνά οι άνθρωποι, εννοώντας να μην αναπτύξουν κάποια σοβαρή ασθένεια και να κατορθώσουν να διατηρήσουν την αυτονομία τους. Φαίνεται, όμως, ότι για την 71χρονη Carole Munro η «καλή υγεία» δεν ήταν αρκετή.
Μια ζωή στην κίνηση
Με καταγωγή από το Aberdeenshire, η Carole ζούσε πάντοτε μια δραστήρια ζωή: Έχει παίξει σκουός, κατέχει μαύρη ζώνη στο καράτε κι έχει πάρει μέρος σε τρίαθλα. Ακόμη και σήμερα, αναζητά νέες εμπειρίες και δοκιμάζει τα όριά της.
Αρχής γενομένης του 2017, η Carole μπήκε σε μια ομάδα κολύμβησης στις παγωμένες ακτές της Σκωτίας. Μία φορά την εβδομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, βουτά στα κύματα της Βόρειας Θάλασσας. «Ακόμα και τώρα, όταν μπαίνω στο νερό, σκέφτομαι: Ποιος το σκέφτηκε αυτό;», λέει γελώντας. «Αλλά μόλις μπεις, νιώθεις μια τεράστια ώθηση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω — είναι μια από τις καλύτερες θεραπείες που γνωρίζω».
