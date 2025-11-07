Το πιο αποτελεσματικό αντικαταθλιπτικό και αγχολυτικό βρίσκεται στην αγκαλιά σας
Το πιο αποτελεσματικό αντικαταθλιπτικό και αγχολυτικό βρίσκεται στην αγκαλιά σας
Μια μεγάλη γερμανική μελέτη δείχνει ότι οι καθημερινές αγκαλιές συνδέονται με καλύτερη ψυχική υγεία και χαμηλότερα επίπεδα άγχους
Πόσες φορές μία ζεστή αγκαλιά από έναν φίλο ή αγαπημένο σας άνθρωπο σάς έχει κάνει να νιώσετε καλύτερα; Οι αγκαλιές δεν είναι μόνο μία ευχάριστη χειρονομία: Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να έχουν και σημαντική επίδραση στην ψυχική μας υγεία.
Για πρώτη φορά, μία μεγάλη μελέτη στη Γερμανία εξέτασε συστηματικά πώς οι καθημερινές αγκαλιές συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Public Health, εξέτασε πάνω από 3.200 συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 74 ετών. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την κατάθλιψη (Patient Health Questionnaire-9) και το άγχος (Generalized Anxiety Disorder-7), ενώ ανέφεραν τον μέσο αριθμό ανθρώπων που αγκάλιαζαν καθημερινά, από 0 έως 99, μαζί με πληροφορίες, όπως το επίπεδο εκπαίδευσής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για πρώτη φορά, μία μεγάλη μελέτη στη Γερμανία εξέτασε συστηματικά πώς οι καθημερινές αγκαλιές συνδέονται με την κατάθλιψη και το άγχος.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Public Health, εξέτασε πάνω από 3.200 συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 74 ετών. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την κατάθλιψη (Patient Health Questionnaire-9) και το άγχος (Generalized Anxiety Disorder-7), ενώ ανέφεραν τον μέσο αριθμό ανθρώπων που αγκάλιαζαν καθημερινά, από 0 έως 99, μαζί με πληροφορίες, όπως το επίπεδο εκπαίδευσής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα