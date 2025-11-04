5 φυτά εσωτερικού χώρου που καθαρίζουν τον αέρα και κάνουν καλό στην υγεία μας
5 φυτά εσωτερικού χώρου που καθαρίζουν τον αέρα και κάνουν καλό στην υγεία μας
Επιλέγοντας το σωστό φυτό δεν ομορφαίνουμε μόνο τον προσωπικό μας χωρό, αλλά μπορούμε να προφυλάξουμε το σπίτι μας από την υγρασία και τη μούχλα. Αυτές είναι οι καλύτερες επιλογές
Εάν θέλουμε να κάνουμε το σπίτι μας πιο πράσινο, μπορούμε να επιλέξουμε φυτά που κάνουν πολλά παραπάνω από το να αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία: βοηθούν στην πρόληψη σχηματισμού μούχλας σε ταβάνια, τοίχους και παράθυρα, ενώ φιλτράρουν επιβλαβή στοιχεία από τον αέρα.
Ο Connor Towning, ειδικός στα φυτά, εξηγεί ότι κάποια φυτά απορροφούν την υγρασία από τον αέρα μέσω των φύλλων τους, η οποία στη συνέχεια μεταφέρεται στις ρίζες. Η δράση τους, όμως, δε σταματά εκεί: μέσω της φωτοσύνθεσης, τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο, ενισχύοντας την ποιότητα του αέρα και προσφέροντας μια ευχάριστη αίσθηση ζωτικότητας στο χώρο. Ταυτόχρονα, η παρουσία τους ανεβάζει τη διάθεση, χάρη στα λαμπερά, πράσινα φύλλα τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Connor Towning, ειδικός στα φυτά, εξηγεί ότι κάποια φυτά απορροφούν την υγρασία από τον αέρα μέσω των φύλλων τους, η οποία στη συνέχεια μεταφέρεται στις ρίζες. Η δράση τους, όμως, δε σταματά εκεί: μέσω της φωτοσύνθεσης, τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο, ενισχύοντας την ποιότητα του αέρα και προσφέροντας μια ευχάριστη αίσθηση ζωτικότητας στο χώρο. Ταυτόχρονα, η παρουσία τους ανεβάζει τη διάθεση, χάρη στα λαμπερά, πράσινα φύλλα τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα