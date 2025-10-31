Ο κρίσιμος ρόλος του ασφαλιστή στα συμβόλαια υγείας – Ενημερωθείτε
Ο ασφαλιστής είναι καθοριστικός για την ορθή επιλογή προγράμματος και την υποστήριξη του ασφαλισμένου κάθε περίπτωση όπως σε επείγοντα, χειρουργικές επεμβάσεις και νοσηλείες
Όσοι έχουν επιλέξει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή προστασίας απέναντι σε ό,τι απρόοπτο μπορεί να προκύψει. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι ποτέ μια καθαρά προσωπική υπόθεση του ασφαλισμένου. Αποτελεί καρπό συνεργασίας με έναν επαγγελματία, τον ασφαλιστικό σύμβουλο, που αναλαμβάνει την ευθύνη να καθοδηγήσει τον πολίτη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Ο ρόλος του ασφαλιστή ξεκινά από τη «γνωριμία» με τον ασφαλισμένο: εξηγεί τι σημαίνει ασφάλιση υγείας, καταγράφει τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου και παρουσιάζει με σαφήνεια τις καλύψεις που προσφέρει κάθε πρόγραμμα. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη ούτε απλή. Απαιτεί γνώση, εμπειρία και ικανότητα να αναλύσει πολύπλοκα ασφαλιστικά προϊόντα με τρόπο κατανοητό στον πελάτη. Η καθοδήγηση του ασφαλιστή σε αυτό το στάδιο είναι καθοριστική, καθώς θέτει τα θεμέλια για την ορθή επιλογή προγράμματος.
