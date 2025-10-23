Ποια χώρα της Ευρώπης κατέγραψε ιστορικό «χαμηλό» ρεκόρ υπογεννητικότητας
Ποια χώρα της Ευρώπης κατέγραψε ιστορικό «χαμηλό» ρεκόρ υπογεννητικότητας

Τα τελευταία 17 χρόνια η τάση οδήγησε σε «απώλεια» 207.000 γεννήσεων

Μειωμένες πάνω από 6% είναι το 2025 οι γεννήσεις στην Ιταλία σε σχέση με το 2024, δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής Istat.

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιουλίου φέτος, δηλώθηκαν 13.000 γεννήσεις λιγότερες σε σχέση με την ανάλογη περσινή περίοδο ή μείωση της τάξης του 6,3%. Σε ό,τι αφορά το 2024, η συνολική μείωση, σε ετήσια βάση, ήταν 2,4%.

