Ξεχνάει, αποσπάται, καθυστερεί: Όλα όσα δυσκολεύουν τον έφηβο με ΔΕΠΥ – Πώς να τον βοηθήσουμε
Ξεχνάει, αποσπάται, καθυστερεί: Όλα όσα δυσκολεύουν τον έφηβο με ΔΕΠΥ – Πώς να τον βοηθήσουμε

Για ένα παιδί με ΔΕΠΥ, οι προκλήσεις της εφηβείας είναι πιο έντονες. Όμως, με τη σωστή κατανόηση και στήριξη, η καθημερινότητα μπορεί να γίνει πιο λειτουργική και θετική για όλη την οικογένεια, εξηγεί η Δρ. Τέρψη Κόρπα, Ψυχίατρος Παιδιού & Εφήβου και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ

Ξεχνάει, αποσπάται, καθυστερεί: Όλα όσα δυσκολεύουν τον έφηβο με ΔΕΠΥ – Πώς να τον βοηθήσουμε
Η εφηβεία είναι μια περίοδος γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις — τόσο για το παιδί, όσο και για τον γονιό. Όταν ένας έφηβος έχει ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), οι προκλήσεις αυτές μπορεί να είναι πιο έντονες, όμως με τη σωστή κατανόηση και στήριξη, η καθημερινότητα μπορεί να γίνει πιο λειτουργική και θετική για όλη την οικογένεια.

Τι είναι η ΔΕΠΥ και πώς επηρεάζει τον έφηβο

Η ΔΕΠΥ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όχι θέμα “τεμπελιάς” ή “κακής συμπεριφοράς”.

