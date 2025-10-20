Ξεχνάει, αποσπάται, καθυστερεί: Όλα όσα δυσκολεύουν τον έφηβο με ΔΕΠΥ – Πώς να τον βοηθήσουμε

Για ένα παιδί με ΔΕΠΥ, οι προκλήσεις της εφηβείας είναι πιο έντονες. Όμως, με τη σωστή κατανόηση και στήριξη, η καθημερινότητα μπορεί να γίνει πιο λειτουργική και θετική για όλη την οικογένεια, εξηγεί η Δρ. Τέρψη Κόρπα, Ψυχίατρος Παιδιού & Εφήβου και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ