5 σημάδια ότι το παιδί έχει αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή – Ο λογοθεραπευτής εξηγεί

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού αναλύει τα δεδομένα μιας συχνής και συχνά δυσδιάκριτης γλωσσικής διαταραχής που επηρεάζει 1 στα 14 άτομα