5 σημάδια ότι το παιδί έχει αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή – Ο λογοθεραπευτής εξηγεί
5 σημάδια ότι το παιδί έχει αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή – Ο λογοθεραπευτής εξηγεί
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού αναλύει τα δεδομένα μιας συχνής και συχνά δυσδιάκριτης γλωσσικής διαταραχής που επηρεάζει 1 στα 14 άτομα
*Γράφει ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής, Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού και Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού (www.travlismos.gr)
Τι είναι η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή
Η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (ΑΓΔ) είναι μια δια βίου κατάσταση, που συνήθως γίνεται αντιληπτή για πρώτη φορά στην παιδική ηλικία. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί ή ο ενήλικος κατανοεί και παράγει λόγο. Εκτιμάται ότι είναι το αποτέλεσμα της συνέργειας οργανικών, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, εάν δεν εντοπιστεί εγκαίρως, ώστε το παιδί να λάβει έγκαιρη και κατάλληλη υποστήριξη, μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία, τη σχολική μάθηση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη λειτουργικότητά του. Στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή μπορεί να περιορίσει την καθημερινή επικοινωνία, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και την ποιότητα ζωής.
Σε μια σχολική τάξη με 25 παιδιά, 2 παιδιά θα έχουν αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή. Τα παιδιά με ΑΓΔ μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι είναι η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή
Η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (ΑΓΔ) είναι μια δια βίου κατάσταση, που συνήθως γίνεται αντιληπτή για πρώτη φορά στην παιδική ηλικία. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί ή ο ενήλικος κατανοεί και παράγει λόγο. Εκτιμάται ότι είναι το αποτέλεσμα της συνέργειας οργανικών, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, εάν δεν εντοπιστεί εγκαίρως, ώστε το παιδί να λάβει έγκαιρη και κατάλληλη υποστήριξη, μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία, τη σχολική μάθηση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη λειτουργικότητά του. Στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή μπορεί να περιορίσει την καθημερινή επικοινωνία, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και την ποιότητα ζωής.
Σε μια σχολική τάξη με 25 παιδιά, 2 παιδιά θα έχουν αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή. Τα παιδιά με ΑΓΔ μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα