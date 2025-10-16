Κέντρο Μαστού – Metropolitan Hospital: Το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση EUSOMA
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος στις γυναίκες, αλλά η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Το Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital, μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας, προσφέρει φροντίδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες, αλλά η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία μπορούν να κάνουν τη διαφορά τόσο στα θεραπευτικά αποτελέσματα όσο και στην ποιότητα ζωής. Στη χώρα μας, το Κέντρο Μαστού του Metropolitan Hospital είναι το μοναδικό πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA), την υψηλότερη ευρωπαϊκή αναγνώριση για κέντρα μαστού, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, ισάξιες με κορυφαία κέντρα του εξωτερικού.
Τι είναι η EUSOMA και γιατί έχει σημασία;
Η EUSOMA αποτελεί τον επίσημο Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Οργανισμό που εκπροσωπεί τους Breast Cancer Specialists και είναι ο φορέας που διατηρεί το επίσημο μητρώο πιστοποιημένων ειδικών και Breast Unit στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζει μετά από αξιολόγηση τα European Breast Center και τα Breast Unit Standards. Η πιστοποίησή της απονέμεται αποκλειστικά σε κέντρα που αποδεικνύουν ότι παρέχουν ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα. Πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τον έλεγχο της ιατρικής τεχνογνωσίας, του εξοπλισμού, των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, αλλά και των υπηρεσιών υποστήριξης προς τις ασθενείς.
