Διπλάσιος ο κίνδυνος long Covid σε αυτά τα παιδιά – Έρευνα αποκαλύπτει
Τα αρχεία υγείας που μελετήθηκαν αφορούν 465.000 παιδιά και εφήβους στις ΗΠΑ που νόσησαν από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 13 Οκτωβρίου 2023
Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν long Covid έπειτα από δεύτερη μόλυνση με κορωνοϊό, σε σύγκριση με όσους έχουν μολυνθεί μία φορά, όπως διαπιστώνει έρευνα σε περισσότερα από 465.000 παιδιά και έφηβους στις ΗΠΑ.
Μεταξύ των παθήσεων που σχετίζονται με τη long Covid στα παιδιά και τους έφηβους, η μυοκαρδίτιδα ήταν η πιο συχνή, με τον κίνδυνο να τριπλασιάζεται έπειτα από τη δεύτερη λοίμωξη Covid. Οι θρόμβοι αίματος ήταν δύο φορές πιο πιθανό να εμφανιστούν στα παιδιά έπειτα από δεύτερη λοίμωξη. Επιπλέον, τα παιδιά διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο και για άλλες παθήσεις, όπως βλάβη στα νεφρά, ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, πονοκέφαλο, κοιλιακό πόνο και σοβαρή κόπωση.
