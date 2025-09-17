Ακτινοθεραπεία – ΕΣΥ: Η κίνηση που βάζει φρένο στις μεγάλες καθυστερήσεις για τους ασθενείς

Ενισχύεται ο «χάρτης» ακτινοθεραπείας στη χώρα μας σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στα εμπόδια που είχαν μέχρι σήμερα οι ογκολογικοί ασθενείς, περιμένοντας περίπου 2,5 έως και 3 μήνες για ακτινοθεραπεία στο δημόσιο. Η επαναλειτουργία της Μονάδας Στερεοτακτικής και Ακτινοθεραπείας Cyberknife στο Αρεταίειο νοσοκομείο, η επισκευή και επαναλειτουργία – από την 1η Ιανουαρίου – του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, καθώς και η προσθήκη ακόμη τεσσάρων ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προσφέρουν μια ελπίδα για ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Πριν από μία εβδομάδα εγκαινιάστηκε για δεύτερη φορά η λειτουργία του μηχανήματος Cyberknife στο Αρεταίειο, που είχε βγει εκτός για περίπου εννέα μήνες λόγω μιας πλημμύρας στο κτίριο που στεγάζεται. Το μηχάνημα αποτελεί το πρώτο σύστημα Ρομποτικής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Ακτινοθεραπείας που εγκαταστάθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο , δίνοντας στους ογκολογικούς ασθενείς τη δυνατότητα για τεχνολογία αιχμής και προηγμένη θεραπεία. Στοχεύει μόνο τον όγκο, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί την προσλαμβανόμενη δόση ακτινοβολίας στις παρακείμενες υγιείς δομές. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κακοηθειών (κυρίως εγκεφάλου και πνεύμονα), αλλά και σε καλοήθεις καταστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργείο.