Ακτινοθεραπεία – ΕΣΥ: Η κίνηση που βάζει φρένο στις μεγάλες καθυστερήσεις για τους ασθενείς
Μετά την επαναλειτουργία του Cyberknife στο Αρεταίειο νοσοκομείο, αναμένεται να επαναλειτουργήσει το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα στον «Άγιο Ανδρέα» της Πάτρας, ενώ προστίθενται ακόμη 4 μηχανήματα στο δημόσιο σύστημα
Ενισχύεται ο «χάρτης» ακτινοθεραπείας στη χώρα μας σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στα εμπόδια που είχαν μέχρι σήμερα οι ογκολογικοί ασθενείς, περιμένοντας περίπου 2,5 έως και 3 μήνες για ακτινοθεραπεία στο δημόσιο. Η επαναλειτουργία της Μονάδας Στερεοτακτικής και Ακτινοθεραπείας Cyberknife στο Αρεταίειο νοσοκομείο, η επισκευή και επαναλειτουργία – από την 1η Ιανουαρίου – του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, καθώς και η προσθήκη ακόμη τεσσάρων ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προσφέρουν μια ελπίδα για ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
