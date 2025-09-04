Η πνευμονική νόσος που ανιχνεύεται με μεγάλη καθυστέρηση – Αφορά 5 εκατομμύρια πάσχοντες
YGEIAMOU.GR
Πνεύμονες Πνευμονική Ίνωση Υγιείς Πνεύμονες Χρόνιες παθήσεις

Η πνευμονική νόσος που ανιχνεύεται με μεγάλη καθυστέρηση – Αφορά 5 εκατομμύρια πάσχοντες

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για μια σοβαρή χρόνια πάθηση που προκαλεί σταδιακή απώλεια της αναπνευστικής λειτουργίας. Ο Σύλλογος «Πνεύμονες Ζωής» συμμετέχει ενεργά με δράσεις ενημέρωσης, εκστρατείες και συμβολικές παρεμβάσεις, όπως η φωταγώγηση της Βουλής και της Ομόνοιας

Η πνευμονική νόσος που ανιχνεύεται με μεγάλη καθυστέρηση – Αφορά 5 εκατομμύρια πάσχοντες
ygeiamou.gr team

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο μήνα αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση για την Πνευμονική Ίνωση, μια σιωπηλή αλλά σοβαρή χρόνια νόσο των πνευμόνων, η οποία επηρεάζει σε βάθος τη ζωή χιλιάδων ασθενών και των οικογενειών τους.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής» συμμετέχει ενεργά στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία, συντονίζοντας δράσεις ενημέρωσης και συμβολικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης γύρω από τη νόσο, την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία και την υποστήριξη των πασχόντων.

Διαβάστε περισσότερα στο  ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης