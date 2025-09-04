Η πνευμονική νόσος που ανιχνεύεται με μεγάλη καθυστέρηση – Αφορά 5 εκατομμύρια πάσχοντες
Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για μια σοβαρή χρόνια πάθηση που προκαλεί σταδιακή απώλεια της αναπνευστικής λειτουργίας. Ο Σύλλογος «Πνεύμονες Ζωής» συμμετέχει ενεργά με δράσεις ενημέρωσης, εκστρατείες και συμβολικές παρεμβάσεις, όπως η φωταγώγηση της Βουλής και της Ομόνοιας
Ο Σεπτέμβριος αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο μήνα αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση για την Πνευμονική Ίνωση, μια σιωπηλή αλλά σοβαρή χρόνια νόσο των πνευμόνων, η οποία επηρεάζει σε βάθος τη ζωή χιλιάδων ασθενών και των οικογενειών τους.
Ο Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης «Πνεύμονες Ζωής» συμμετέχει ενεργά στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία, συντονίζοντας δράσεις ενημέρωσης και συμβολικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης γύρω από τη νόσο, την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία και την υποστήριξη των πασχόντων.
