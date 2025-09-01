Το viral κοκτέιλ του TikTok που υπόσχεται ηρεμία και ενέργεια – Πόσο ωφέλιμο είναι; Μια ειδικός διευκρινίζει
Το viral κοκτέιλ του TikTok που υπόσχεται ηρεμία και ενέργεια – Πόσο ωφέλιμο είναι; Μια ειδικός διευκρινίζει

Τι περιέχει το viral ρόφημα, ποια είναι τα οφέλη που του αποδίδονται και ποιοι οι κίνδυνοι που επισημαίνει η επιστήμη

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Στον κόσμο των social media, κάθε τόσο εμφανίζονται νέες, «θαυματουργές» συνταγές που υπόσχονται καλύτερη υγεία και περισσότερη ενέργεια. Μία από αυτές; Το λεγόμενο «cortisol cocktail», ένα ποτό που συνδυάζει χυμό πορτοκάλι, νερό καρύδας και αλάτι, με την υπόσχεση ότι μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της γνωστής ορμόνης του στρες.

Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι χαρίζει ηρεμία, ενέργεια και καταπολεμά την «επινεφριδιακή κόπωση». Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα; Η Theresa Larkin, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Wollongong εξηγεί αναλυτικά τι συμβαίνει με την εν λόγω τάση, σε άρθρο της στο The Conversation.

