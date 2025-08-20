ΕΣΥ: Δεν υπάρχει χώρος να χειρουργούν ιδιώτες στα νοσοκομεία λένε οι χειρουργοί
ΕΣΥ: Δεν υπάρχει χώρος να χειρουργούν ιδιώτες στα νοσοκομεία λένε οι χειρουργοί

Οι ιδιώτες χειρουργοί αντιδρούν έντονα στη νέα μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει χρήση νοσοκομειακών υποδομών από ιδιώτες, καθώς τη θεωρούν ανεφάρμοστη

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Αρνητικά «βλέπουν» οι ιδιώτες χειρουργοί τη νέα μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει τη δυνατότητα «ενοικίασης» υποδομών στα νοσοκομεία από ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να πραγματοποιούν χειρουργεία και άλλες επεμβάσεις. Θεωρούν πως δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών του ΕΣΥ και ιδιωτών και ότι στην πράξη είναι μια ρύθμιση ανεφάρμοστη.

«Περισσότερο από όλα ο νόμος αυτός θίγει τα συμφέροντα της κοινωνίας μας στο σύνολό της (ασθενών, ιατρών, συστήματος δημόσιας υγείας) και προστατεύει με περίσσεια πυγμή τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών και των αντίστοιχων funds. Φαινομενικά υποτίθεται ότι εξισορροπεί την διαμάχη για ανταγωνιστική ισορροπία ιδιωτικού και δημόσιου κλάδου ιατρών ενώ στην πραγματικότητα επιτείνει την ανισορροπία και την ένταση της διαμάχης. Η τακτική αυτή αποπροσανατολίζει από την ύπουλη νομιμοποίηση αμοιβών επί ιατρικών πράξεων σε τραγικά χαμηλά επίπεδα, που καθορίστηκαν χωρίς προφανώς να προϋπάρξει κάποια οικονομική ανάλυση για το πώς προκύπτουν», αναφέρεται σε ανακοίνωση της νεοσύστατης Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Χειρουργών (ΠΕΕΛΕΧ).

