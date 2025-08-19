Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν φοράμε τα λάθος παπούτσια
Δεν είναι μόνο θέμα άνεσης — Τα παπούτσια που δεν ταιριάζουν σωστά μπορούν να προκαλέσουν πόνο, να χαλάσουν τη στάση του σώματός σας και να επηρεάσουν την καθημερινή σας κινητικότητα
Συνήθως δεν προσέχουμε ιδιαίτερα τα παπούτσια που φοράμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες: να αφήσουμε τα παιδιά στο σχολείο, να κάνουμε τις απαραίτητες αγορές ή να πάμε στην εργασία μας. Ωστόσο, η επιλογή του κατάλληλου υποδήματος γι’ αυτές τις καθημερινές στιγμές μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε.
Τα παπούτσια που δεν εφαρμόζουν σωστά μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν προβλήματα στα πόδια, όπως κότσι, κάλοι, σκληρύνσεις και προβλήματα στα νύχια. «Τα πόδια είναι η βάση του σώματός μας. Ένα λάθος παπούτσι ή παπούτσια που δεν υποστηρίζουν σωστά τα πόδια επηρεάζουν ολόκληρο το σώμα, είτε με κόπωση είτε με ανισορροπία στην ανατομική ευθυγράμμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ποδίατρος Miguel Cunha.
