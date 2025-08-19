Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν φοράμε τα λάθος παπούτσια

Δεν είναι μόνο θέμα άνεσης — Τα παπούτσια που δεν ταιριάζουν σωστά μπορούν να προκαλέσουν πόνο, να χαλάσουν τη στάση του σώματός σας και να επηρεάσουν την καθημερινή σας κινητικότητα