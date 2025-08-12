ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τι ζητούν οι ιδιώτες γιατροί για τη συνταγογράφηση φαρμάκων
Τι ζητούν οι ιδιώτες γιατροί για τη συνταγογράφηση φαρμάκων

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά για ακόμη μία φορά την εφαρμογή κωδικού μιας χρήσης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Καταγγέλλει τις παράνομες συνταγογραφήσεις σκευασμάτων για το διαβήτη από γιατρούς του νοσοκομείου «Γ.Γεννηματάς» ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σημειώνοντας ότι θεωρεί «απολύτως καταδικαστέα και απαξιωτικά για το ιατρικό λειτούργημα περιστατικά παράνομης συνταγογράφησης».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ έχει εισηγηθεί κατ΄επανάληψη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την εισαγωγή διαδικασίας που θα αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Πρόκειται για τη μέθοδο του Κωδικού Μίας Χρήσης, του αποκαλούμενου και ως OTP, προκειμένου ο κάτοχος του ΑΜΚΑ στον οποίο διενεργείται συνταγογράφηση να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και να δίνει τη συγκατάθεσή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η χρήση του OTP κατά τη συνταγογράφηση είναι κάτι που έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την αποκάλυψη, πριν λίγους μήνες, κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων που ζημίωσε τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

