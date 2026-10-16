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Απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια 1,8 εκατ. ευρώ: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 22 στημένοι διαγωνισμοί στη Ρουμανία
Απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια 1,8 εκατ. ευρώ: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 22 στημένοι διαγωνισμοί στη Ρουμανία
Oι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση, που χειραγωγούσε δημόσιους διαγωνισμούς σε επτά δήμους - Στο στόχαστρο προγράμματα για τη σίτιση φτωχών και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος πέντε ατόμων, τα οποία φέρονται να είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την εξαπάτηση δήμων της Ρουμανίας μέσω δημόσιων διαγωνισμών που χρηματοδοτούνταν από ευρωπαϊκά κονδύλια, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Βουκουρέστι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το κατηγορητήριο κατατέθηκε την Τετάρτη στο αρμόδιο δικαστήριο του Βουκουρεστίου και αφορά υπόθεση απάτης, που εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, δύο από τους πέντε κατηγορουμένους φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, η οποία δραστηριοποιήθηκε από το 2017 έως το 2022. Οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής εντόπιζαν προγράμματα που χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια προσέγγιζαν μικρούς αγροτικούς δήμους στην περιφέρεια Ντολζ, στην περιοχή Ολτένια της νοτιοδυτικής Ρουμανίας, πείθοντας τις δημοτικές αρχές να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.
Αναλάμβαναν μάλιστα οι ίδιοι την προετοιμασία των φακέλων για την ένταξη στα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνταν για τις διαδικασίες ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρείχαν στους υπόλοιπους τρεις κατηγορουμένους πληροφορίες για τους διαγωνισμούς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν.
Οι τελευταίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν διάφορες εταιρείες, προκειμένου να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες και να εξασφαλίζουν την ανάθεση των έργων.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, υπέβαλαν πλαστά δικαιολογητικά, με τα οποία επιχειρούσαν να αποδείξουν ότι πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάληψη των συμβάσεων.
Η υπόθεση αφορά επτά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Κεφάλαιο» και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 4, ο οποίος αφορά την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας.
Τα προγράμματα απευθύνονταν σε επτά αγροτικούς δήμους της Ρουμανίας και είχαν ως στόχο, μεταξύ άλλων, την παροχή τροφίμων σε ανθρώπους που ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας, καθώς και τη διοργάνωση εργαστηρίων και προγραμμάτων κατάρτισης για περιθωριοποιημένες κοινότητες της υπαίθρου.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνολικά 22 δημόσιοι διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων φέρονται να είχαν χειραγωγηθεί. Η εκτιμώμενη οικονομική ζημία ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια λέι Ρουμανίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αρμόδιες αρχές είχαν προχωρήσει ήδη σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων συνολικής αξίας 1,8 εκατ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο της εκτιμώμενης ζημίας. Εφόσον κριθούν ένοχοι από τη ρουμανική Δικαιοσύνη, οι πέντε κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από τρία έτη έως δέκα έτη και έξι μήνες.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρινίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι, μέχρι ν' αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια της Ρουμανίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το κατηγορητήριο κατατέθηκε την Τετάρτη στο αρμόδιο δικαστήριο του Βουκουρεστίου και αφορά υπόθεση απάτης, που εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, δύο από τους πέντε κατηγορουμένους φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, η οποία δραστηριοποιήθηκε από το 2017 έως το 2022. Οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής εντόπιζαν προγράμματα που χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια προσέγγιζαν μικρούς αγροτικούς δήμους στην περιφέρεια Ντολζ, στην περιοχή Ολτένια της νοτιοδυτικής Ρουμανίας, πείθοντας τις δημοτικές αρχές να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.
Αναλάμβαναν μάλιστα οι ίδιοι την προετοιμασία των φακέλων για την ένταξη στα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνταν για τις διαδικασίες ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρείχαν στους υπόλοιπους τρεις κατηγορουμένους πληροφορίες για τους διαγωνισμούς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν.
Οι τελευταίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν διάφορες εταιρείες, προκειμένου να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες και να εξασφαλίζουν την ανάθεση των έργων.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία, υπέβαλαν πλαστά δικαιολογητικά, με τα οποία επιχειρούσαν να αποδείξουν ότι πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάληψη των συμβάσεων.
Η υπόθεση αφορά επτά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Κεφάλαιο» και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 4, ο οποίος αφορά την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας.
Τα προγράμματα απευθύνονταν σε επτά αγροτικούς δήμους της Ρουμανίας και είχαν ως στόχο, μεταξύ άλλων, την παροχή τροφίμων σε ανθρώπους που ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας, καθώς και τη διοργάνωση εργαστηρίων και προγραμμάτων κατάρτισης για περιθωριοποιημένες κοινότητες της υπαίθρου.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνολικά 22 δημόσιοι διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων φέρονται να είχαν χειραγωγηθεί. Η εκτιμώμενη οικονομική ζημία ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια λέι Ρουμανίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι αρμόδιες αρχές είχαν προχωρήσει ήδη σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων συνολικής αξίας 1,8 εκατ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο της εκτιμώμενης ζημίας. Εφόσον κριθούν ένοχοι από τη ρουμανική Δικαιοσύνη, οι πέντε κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από τρία έτη έως δέκα έτη και έξι μήνες.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρινίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι, μέχρι ν' αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια της Ρουμανίας.
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