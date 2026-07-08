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Ισόβια σε Γερμανό γιατρό που σκότωσε 15 ασθενείς του, υπό έρευνα άλλες 76 ύποπτες περιπτώσεις
Ισόβια σε Γερμανό γιατρό που σκότωσε 15 ασθενείς του, υπό έρευνα άλλες 76 ύποπτες περιπτώσεις
Πίστευα ότι αυτό έκανε το σωστό και τους απαλλάσσει από την ταλαιπωρία – Είχε προσπαθήσει να βάλει φωτιά για να καλύψει τα ίχνη του
Γερμανός γιατρός που ειδικευόταν σε παρηγορητική φροντίδα καταδικάστηκε από δικαστήριο στο Βερολίνο σε ισόβια για τη δολοφονία 15 ασθενών του. Είναι μάλιστα πιθανό ότι τα θύματά του ήταν πολλά περισσότερα.
Ο 41χρονος Γιοχάνες Μ. κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 12 γυναικών και τριών ανδρών μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2021 και του Ιουλίου 2024.
Τα θύματά του ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 94 ετών, όλοι σε κρίσιμη κατάσταση αν και ο θάνατός τους δεν ήταν επικείμενος.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο σπίτι, ο γιατρός χορηγούσε θανατηφόρο συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών του. Σε αρκετές περιπτώσεις έβαζε φωτιές για να καλύψει τα ίχνη του.
Τον Ιούλιο του 2024, λίγο πριν τη σύλληψή του, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο γιατρός σκότωσε δύο ασθενείς σε μια ημέρα: έναν 75χρονο στο σπίτι του στο κέντρο του Βερολίνου και, λίγες ώρες αργότερα, μια 76χρονη σε γειτονική περιοχή. Προσπάθησε μάλιστα να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας, αλλά δεν τα κατάφερε.
Οι γερμανικές Αρχές, όπως σημειώνει το BBC, πιστεύουν ότι οι δολοφονίες που διέπραξε ενδέχεται να είναι περισσότερες με τους εισαγγελείς να διερευνούν 76 περιστατικά.
Κατά το μεγαλύτερο μέρος της δίκης, η οποία διήρκεσε περίπου ένα χρόνο, ο γιατρός δεν είπε τίποτα. Ωστόσο, μόλις αυτόν τον Ιούνιο ομολόγησε ότι «σκότωσε ανθρώπους», 12 από τους βαριά άρρωστους ασθενείς του.
Δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε πείσει τον εαυτό του ότι έκανε το σωστό, απαλλάσσοντάς τους από «ταλαιπωρία και αναπηρία». Ζήτησε δε συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που προκάλεσε.
Ο 41χρονος Γιοχάνες Μ. κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 12 γυναικών και τριών ανδρών μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2021 και του Ιουλίου 2024.
Τα θύματά του ήταν ηλικίας μεταξύ 25 και 94 ετών, όλοι σε κρίσιμη κατάσταση αν και ο θάνατός τους δεν ήταν επικείμενος.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο σπίτι, ο γιατρός χορηγούσε θανατηφόρο συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών του. Σε αρκετές περιπτώσεις έβαζε φωτιές για να καλύψει τα ίχνη του.
Τον Ιούλιο του 2024, λίγο πριν τη σύλληψή του, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο γιατρός σκότωσε δύο ασθενείς σε μια ημέρα: έναν 75χρονο στο σπίτι του στο κέντρο του Βερολίνου και, λίγες ώρες αργότερα, μια 76χρονη σε γειτονική περιοχή. Προσπάθησε μάλιστα να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας, αλλά δεν τα κατάφερε.
Weil er mindestens 15 Patienten getötet hat, muss ein Palliativarzt lebenslang in Haft. Die Opferzahl könnte aber noch weitaus höher sein, es gibt weitere Ermittlungen. https://t.co/MXWuRjTWnV— DIE ZEIT (@zeitonline) July 8, 2026
Κατά το μεγαλύτερο μέρος της δίκης, η οποία διήρκεσε περίπου ένα χρόνο, ο γιατρός δεν είπε τίποτα. Ωστόσο, μόλις αυτόν τον Ιούνιο ομολόγησε ότι «σκότωσε ανθρώπους», 12 από τους βαριά άρρωστους ασθενείς του.
Δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε πείσει τον εαυτό του ότι έκανε το σωστό, απαλλάσσοντάς τους από «ταλαιπωρία και αναπηρία». Ζήτησε δε συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία που προκάλεσε.
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