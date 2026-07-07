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Μήνυμα Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE: Oι περιορισμοί στη συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ
Μήνυμα Φιντάν για το πρόγραμμα SAFE: Oι περιορισμοί στη συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ
Η ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
Τα παράπονα της Τουρκίας για τους φραγμούς που βάζει η Ελλάδα στη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ και της άφιξης του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα.
Γράφοντας σε ανάρτησή του στο Χ ότι «η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ», o κ. Φιντάν σημειώνει ότι «μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη» για να καταλήξει στο πρόγραμμα SAFE.
«Ωστόσο, οι περιορισμοί στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν πλέον εξελιχθεί σε στρατηγικές αδυναμίες. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές και ανοικτές σε όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ» γράφει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε μια στιγμή που θα καθορίσει το μέλλον της Συμμαχίας.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα δεν θα αντιμετωπίσουν μόνο τις άμεσες προκλήσεις — θα διαμορφώσουν το ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια.
Η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ, όμως το στρατηγικό περιβάλλον μεταβάλλεται. Οι απειλές εκτείνονται σε πολλαπλά πεδία, εξελίσσονται ταχύτερα και γίνονται ολοένα πιο σύνθετες. Οι παραδοσιακοί δείκτες δεν αποτυπώνουν πλέον αυτή τη νέα πραγματικότητα. Εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι το αποτέλεσμα: επιχειρησιακά αναπτύξιμες δυνατότητες, ισχυρή αμυντική βιομηχανική βάση και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη. Ωστόσο, οι περιορισμοί στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν πλέον εξελιχθεί σε στρατηγικές αδυναμίες. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές και ανοικτές σε όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ.
Το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε τη συνεργασία μας, ώστε να αντανακλά τις σημερινές πραγματικότητες. Η Σύνοδος της Άγκυρας θα καθοδηγήσει τη Συμμαχία στην προσαρμογή των δομών της στον κόσμο που καλείται να αντιμετωπίσει.
Στόχος της Τουρκίας είναι σαφής: μια Συμμαχία πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική.
Γράφοντας σε ανάρτησή του στο Χ ότι «η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ», o κ. Φιντάν σημειώνει ότι «μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη» για να καταλήξει στο πρόγραμμα SAFE.
«Ωστόσο, οι περιορισμοί στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν πλέον εξελιχθεί σε στρατηγικές αδυναμίες. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές και ανοικτές σε όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ» γράφει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.
The stage is set in Ankara.— Hakan Fidan (@HakanFidan) July 7, 2026
Under President Erdoğan’s leadership, Türkiye stands ready to welcome NATO members at a moment that will define the Alliance’s future.
The decisions taken in Ankara will not merely address immediate challenges — they will shape the Euro‑Atlantic… pic.twitter.com/YjAXXW2pD2
Όλη η ανάρτηση του Χακάν ΦιντάνΗ σκηνή είναι έτοιμη στην Άγκυρα.
Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε μια στιγμή που θα καθορίσει το μέλλον της Συμμαχίας.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα δεν θα αντιμετωπίσουν μόνο τις άμεσες προκλήσεις — θα διαμορφώσουν το ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια.
Η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ, όμως το στρατηγικό περιβάλλον μεταβάλλεται. Οι απειλές εκτείνονται σε πολλαπλά πεδία, εξελίσσονται ταχύτερα και γίνονται ολοένα πιο σύνθετες. Οι παραδοσιακοί δείκτες δεν αποτυπώνουν πλέον αυτή τη νέα πραγματικότητα. Εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι το αποτέλεσμα: επιχειρησιακά αναπτύξιμες δυνατότητες, ισχυρή αμυντική βιομηχανική βάση και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη. Ωστόσο, οι περιορισμοί στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν πλέον εξελιχθεί σε στρατηγικές αδυναμίες. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές και ανοικτές σε όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ.
Το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε τη συνεργασία μας, ώστε να αντανακλά τις σημερινές πραγματικότητες. Η Σύνοδος της Άγκυρας θα καθοδηγήσει τη Συμμαχία στην προσαρμογή των δομών της στον κόσμο που καλείται να αντιμετωπίσει.
Στόχος της Τουρκίας είναι σαφής: μια Συμμαχία πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική.
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