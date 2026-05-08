Ανατροπή μικρού αεροσκάφους στη Μασαχουσέτη, ελαφρά τραυματίστηκε ο πιλότος, δείτε βίντεο
Το αεροπλάνο, τύπου Bearhawk LSA-8X, ανετράπη ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί

Ανατροπή μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Cape Cod Gateway Airport στη Μασαχουσέτη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του πιλότου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το αεροπλάνο, τύπου Bearhawk LSA-8X, ανετράπη περίπου στις 3:30 μ.μ. (τοπική ώρα) ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στον διάδρομο 24 του αεροδρομίου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το μικρό αεροπλάνο έχασε την ισορροπία του και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη νότια πλευρά του διαδρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο, ενώ επιβεβαίωσαν ότι ο πιλότος ήταν ο μοναδικός επιβαίνων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο πιλότος υπέστη ελαφρά τραύματα και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, χωρίς να χρειαστεί διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν διασώστες να επιχειρούν γύρω από το αεροσκάφος, το οποίο, παρά την ανατροπή, δεν φαίνεται να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε μικρή διαρροή καυσίμων σε παρακείμενη χορτολιβαδική έκταση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτρέποντας την εξάπλωσή της.

Λόγω του συμβάντος, το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό για περίπου 45 λεπτά, ενώ σύμφωνα με τις αρχές το αεροσκάφος είχε απογειωθεί νωρίτερα από το Falmouth Airpark. Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

