Δράσαμε στην καρδιά της Τεχεράνης, η αποστολή θα τελειώσει όταν αντικατασταθεί το καθεστώς, λέει η Μοσάντ
Δράσαμε στην καρδιά της Τεχεράνης, η αποστολή θα τελειώσει όταν αντικατασταθεί το καθεστώς, λέει η Μοσάντ
«Παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ» είπε ο Νταβίντ Μπαρνέα
Ο διευθυντής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, δήλωσε ότι η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών πραγματοποίησε επιχειρήσεις «στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όπου ο επικεφαλής της υπηρεσίας υπογράμμισε τον ρόλο των μυστικών πληροφοριών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Όπως ανέφερε, «παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ». Ωστόσο, σημείωσε ότι η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι η υπηρεσία είχε σχεδιάσει τη συνέχιση των επιχειρήσεων και μετά το τέλος των επιθέσεων στην ιρανική πρωτεύουσα.
«Δεν θεωρήσαμε ότι η αποστολή αυτή θα ολοκληρωνόταν άμεσα με τη λήξη των μαχών. Σχεδιάσαμε εντατικά ώστε η εκστρατεία μας να συνεχιστεί και να αποδώσει αποτελέσματα ακόμη και μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο επικεφαλής της Μοσάντ ανέφερε ότι η ευθύνη της υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί «μόνο όταν αντικατασταθεί αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς», επισημαίνοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν αποτελεί στρατηγικό στόχο. «Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε αδρανείς μπροστά σε μια ακόμη υπαρξιακή απειλή», πρόσθεσε.
Όπως ανέφερε, «παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ». Ωστόσο, σημείωσε ότι η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι η υπηρεσία είχε σχεδιάσει τη συνέχιση των επιχειρήσεων και μετά το τέλος των επιθέσεων στην ιρανική πρωτεύουσα.
Mossad Director David Barnea:— Clash Report (@clashreport) April 14, 2026
Our mission will only be complete when the extremist regime in Iran is replaced.
We did not believe the mission would be finished immediately after the fighting subsided, but we did plan—indeed carefully—that our campaign would continue and be… pic.twitter.com/WvIaNQX54N
«Δεν θεωρήσαμε ότι η αποστολή αυτή θα ολοκληρωνόταν άμεσα με τη λήξη των μαχών. Σχεδιάσαμε εντατικά ώστε η εκστρατεία μας να συνεχιστεί και να αποδώσει αποτελέσματα ακόμη και μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο επικεφαλής της Μοσάντ ανέφερε ότι η ευθύνη της υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί «μόνο όταν αντικατασταθεί αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς», επισημαίνοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν αποτελεί στρατηγικό στόχο. «Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε αδρανείς μπροστά σε μια ακόμη υπαρξιακή απειλή», πρόσθεσε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
