Δράσαμε στην καρδιά της Τεχεράνης, η αποστολή θα τελειώσει όταν αντικατασταθεί το καθεστώς, λέει η Μοσάντ
«Παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ» είπε ο Νταβίντ Μπαρνέα

Ο διευθυντής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, δήλωσε ότι η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών πραγματοποίησε επιχειρήσεις «στην καρδιά της Τεχεράνης» κατά τη διάρκεια της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, όπου ο επικεφαλής της υπηρεσίας υπογράμμισε τον ρόλο των μυστικών πληροφοριών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε, «παρείχαμε ακριβείς πληροφορίες στην Πολεμική Αεροπορία και πλήξαμε πυραύλους που απειλούσαν το Ισραήλ». Ωστόσο, σημείωσε ότι η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί, τονίζοντας ότι η υπηρεσία είχε σχεδιάσει τη συνέχιση των επιχειρήσεων και μετά το τέλος των επιθέσεων στην ιρανική πρωτεύουσα.



«Δεν θεωρήσαμε ότι η αποστολή αυτή θα ολοκληρωνόταν άμεσα με τη λήξη των μαχών. Σχεδιάσαμε εντατικά ώστε η εκστρατεία μας να συνεχιστεί και να αποδώσει αποτελέσματα ακόμη και μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ ανέφερε ότι η ευθύνη της υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί «μόνο όταν αντικατασταθεί αυτό το ριζοσπαστικό καθεστώς», επισημαίνοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν αποτελεί στρατηγικό στόχο. «Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι η αποστολή μας. Δεν θα μείνουμε αδρανείς μπροστά σε μια ακόμη υπαρξιακή απειλή», πρόσθεσε.
