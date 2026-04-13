Η Βρετανία δεν υποστηρίζει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Κιρ Στάρμερ
Κιρ Στάρμερ Στενά του Ορμούζ Ντόναλντ Τραμπ

Η Βρετανία δεν υποστηρίζει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Κιρ Στάρμερ

«Ήμασταν σαφείς ως προς το γεγονός ότι δεν θα αφήσουμε να συρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο», τονίζει ο Βρετανός πρωθυπουργός

Η Βρετανία δεν υποστηρίζει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Κιρ Στάρμερ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία δεν θα συρθεί στον πόλεμο στο Ιράν και ότι δεν υποστηρίζει έναν αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό», τόνισε. «Ήμασταν σαφείς ως προς το γεγονός ότι δεν θα αφήσουμε να συρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο», μολονότι το Λονδίνο μετείχε σε «αμυντικές ενέργειες» μετά την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη του Φεβρουαρίου, πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξής του στο BBC, λίγες ώρες πριν από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον αμερικανικό στρατό που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στις δηλώσεις που έκανε στο BBC Radio 5 Live, ο Στάρμερ σημείωσε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι, κατά την άποψή μου, ζωτικής σημασίας να ανοίξουν τα στενά και να ανοίξουν πλήρως, και σε αυτό έχουμε εστιάσει όλες μας τις προσπάθειες τον τελευταίο καιρό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε ο Στάρμερ.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

