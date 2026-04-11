Δείτε βίντεο: Γέμισαν γιγαντιαίο ομοίωμα του Νετανιάχου με εκρηκτικά και το ανατίναξαν στην Ισπανία

Γέμισαν γιγαντιαίο ομοίωμα του Νετανιάχου με εκρηκτικά και το ανατίναξαν στην Ισπανία
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπούργκο, ενώ για τον λόγο αυτό το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έκανε αυστηρές συστάσεις στον πρέσβη της Ισπανίας στο Τελ - Αβίβ
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επέπληξε τον ανώτατο διπλωματικό εκπρόσωπο της Ισπανίας στο Τελ Αβίβ, μετά την ανατίναξη γιγαντιαίου ομοιώματος του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τοπικής εκδήλωσης στην Ισπανία.
Το ομοίωμα, ύψους επτά μέτρων, ήταν γεμισμένο με 14 κιλά πυρίτιδας, με τον Νετανιάχου να φέρει κοστούμι αλλά και την παραδοσιακή αραβική μαντίλα, και ανατινάχθηκε στην πόλη Ελ Μπούργκο, κοντά στη Μάλαγα, στο πλαίσιο τελετής που πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες, όπως δήλωσε η δήμαρχος της περιοχής, Μαρία Ντολόρες Ναρβάεθ, σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου.
Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X και συνοδευόταν από σχετικό βίντεο, έκανε λόγο για «αποτρόπαιο αντισημιτικό μίσος», αποδίδοντας ευθύνες στην πολιτική της ισπανικής κυβέρνησης.
«Το αποτρόπαιο αντισημιτικό μίσος που εκδηλώθηκε αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της συστηματικής υποκίνησης από την κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ», ανέφερε χαρακτηριστικά το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
Από την πλευρά του, πηγή του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησε ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας είναι προσηλωμένη στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και κάθε μορφής μίσους ή διακρίσεων.
«Η ισπανική κυβέρνηση είναι δεσμευμένη στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και κάθε μορφής μίσους ή διακρίσεων. Ως εκ τούτου απορρίπτουμε πλήρως οποιονδήποτε υπαινιγμό που υποδηλώνει το αντίθετο», ανέφερε η ίδια πηγή.
Το περιστατικό προστίθεται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης μεταξύ Ισραήλ και ευρωπαϊκών χωρών, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
The appalling antisemitic hatred on display here is a direct result of @sanchezcastejon government’s systemic incitement.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 11, 2026
And even now, the Spanish government remains silent.
The Spanish chargé d’affaires was summoned for a reprimand. pic.twitter.com/2Bguhs7Ce8
