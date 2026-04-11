Πέντε τραυματίες στη Ρωσία από επίθεση ουκρανικών drones, εν μέσω της εκεχειρίας για το Πάσχα
Πέντε τραυματίες στη Ρωσία από επίθεση ουκρανικών drones, εν μέσω της εκεχειρίας για το Πάσχα
Τα ουκρανικά χτυπήματα έγιναν στην περιφέρεια του Κουρσκ και σε πόλεις της παραμεθορίου με τις ρωσικές Αρχές να κάνουν λόγο για παραβίαση της συμφωνημένης εκεχειρίας για το Πάσχα
Αεροπορικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πραγματοποίησε η Ουκρανία σε βάρος της Ρωσίας. Συγκεκριμένα ουκρανικό drone έπληξε ένα πρατήριο καυσίμων στην πόλη Λγκοβ της Ρωσίας, στην περιφέρεια του Κουρσκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.
Ο Αλεξάντερ Χίνστεϊν έγραψε στην κρατική υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ΜΑΧ ότι η επίθεση σημειώθηκε μετά τις 16.00, τοπική ώρα, αφού είχε τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα.
Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε πότε σημειώθηκαν οι επιθέσεις αυτές, ωστόσο η ανάρτησή του έγινε μετά τις 16.00.
Η κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα, που συμφωνήθηκε μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Ο Αλεξάντερ Χίνστεϊν έγραψε στην κρατική υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ΜΑΧ ότι η επίθεση σημειώθηκε μετά τις 16.00, τοπική ώρα, αφού είχε τεθεί σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα.
Άλλοι δύο τραυματίες στην παραμεθόριοΛίγη ώρα αργότερα, ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Σεμπέκινο και το Γκράβορον, δύο μεθοριακές κωμοπόλεις. Είπε επίσης ότι βομβαρδίστηκε το Σεμπέκινο, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια και άλλα κτίρια.
Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε πότε σημειώθηκαν οι επιθέσεις αυτές, ωστόσο η ανάρτησή του έγινε μετά τις 16.00.
Η κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα, που συμφωνήθηκε μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
