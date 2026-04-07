Αναφορές για νεκρούς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σιδηροδρομική γέφυρα στο Ιράν, δείτε βίντεο
Μετά την επίθεση οι ιρανικές Αρχές προχώρησαν στη διακοπή δρομολογίων τρένων - Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους Ιρανούς να μην ταξιδέψουν με τρένο μέχρι τις 8:30 ώρα Ελλάδος
Αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έπληξαν σήμερα γέφυρα κοντά στην ιρανική πόλη Κομ νότια της Τεχεράνης, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν επικαλούμενη τον αντικυβερνήτη της επαρχίας. Την ίδια ώρα υπάρχουν και αναφορές για νεκρούς από ξένα μέσα ενημέρωσης.
«Εδώ και λίγα λεπτά, μία από τις γέφυρες έξω από την πόλη Κομ, στο δυτικό τμήμα της επαρχίας, δέχθηκε επίθεση από βλήματα των αμερικανών και σιωνιστών εχθρών», δήλωσε ο αντικυβερνήτης Μορτεζά Χεϊντάρι.
«Εξαιτίας της ανήθικης προειδοποίησης του σιωνιστικού καθεστώτος σχετικά με επίθεση κατά των σιδηροδρόμων και για προληπτικούς λόγους, όλα τα δρομολόγια από τον σταθμό του Μασχάντ ακυρώθηκαν μέχρι νεωτέρας», δήλωσε ο κυβερνήτης Χασάν Χοσεϊνί, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mehr.
Νωρίτερα σήμερα (7/4), ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους Ιρανούς να μην ταξιδέψουν με τρένο μέχρι τις 8.30 ώρα Ελλάδος.
Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων από και προς την πόλη Μασχάντ, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της χώρας στο βορειοανατολικό Ιράν, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού.
New video of the US military obliterating the B1 Bridge in Karaj, #Iran. Military Win or War Crime? pic.twitter.com/rMc36apzLp— Thomas Penn (@ThomasJPenn) April 7, 2026
Aftermath of likely Israeli airstrike on a railway line in Karaj, Iran. pic.twitter.com/S0u3HykHXn— Clash Report (@clashreport) April 7, 2026
